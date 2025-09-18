【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷51号に観客スタオベの圧巻光景ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でフィリーズ戦に先発出場。8回の第4打席では2試合連発となる51号ソロホームランを放った。確信の一打で見せた、スタジアムのファンたちの反応が話題となっている。ドジャースが3点リードで迎えた8回裏。先頭打者として打席に入った大谷はフィリーズ先