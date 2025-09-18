＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】カメラが捉えた“カリスマモデル”の姿熱戦が続く大相撲九月場所五日目、向正面の砂かぶり席、審判を務める親方の背後にカリスマモデルが降臨。“ひと際”目を引く存在感に「ホントにお綺麗」「横顔ステキ」などファンの反応が相次いだ。注目のシーンが訪れたのは、十両筆頭・欧勝海（鳴戸）が十両二枚目・千代翔馬（九重）を寄り切って4勝目を挙げた一番でのこと