NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。オリックスは前日17日のロッテ戦に先発した宮城大弥投手を抹消し、18日の西武戦に先発する山下舜平大投手を登録しました。宮城投手は前日に今季21試合目の先発マウンドにあがると、初回の先頭からヒットを浴びる苦しい立ち上がり。2回にもヒットを浴びると、3回にはロッテ・岡大海選手のタイムリーで先制点を許しました。それでも9つの三振を奪い、5回以降は無安打に抑えるなど徐々に状態を