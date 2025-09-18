東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで、2025年9月17日（水）〜10月31日（金）までの間、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催中。イベントをさらに盛り上げる、注目のぬいぐるみ・チャームやカチューシャなどの身につけグッズ、雑貨アイテムなどをまとめてご紹介します。2025年のディズニー・ハロウィーンは、妖しげな世界観のグッズが多数登場。パークに遊びに行く前に、ぜひ予習しておきましょう。2025