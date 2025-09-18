不正に入手した他人名義の口座情報を使用して現金200万円を引き出したとして、岡山県倉敷市に住むベトナム社会主義共和国国籍の20代の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、倉敷市に住む自称会社員の男（24）です。 警察によりますと男は、不正に入手した他人名義の預金口座情報を使用して現金を引き出そうと考え、きょう午前9時10分ごろ、4回にわたり、倉敷市内のコンビニエンスストアに設置されたATMを操作し、不