マンチェスター・シティはCLリーグフェーズ第1節でナポリをホームに迎えるが、注目を集めているのがケビン・デ・ブライネの帰還だ。2015年よりシティに加入し、ペップ・グアルディオラ率いるチームで欠かせない存在となったデ・ブライネ。シティの黄金時代を作った中心的選手として、クラブの歴史に名を刻んだ1人だ。そんなデ・ブライネは今夏シティを退団し、ナポリへの移籍を果たした。レジェンドとの別れはファンにとっても感動