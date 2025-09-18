プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは、24-25シーズンに6億6550万ポンド（約1334億6000万円）の記録的な収益を達成した。『sky sports』が伝えている。しかし、これでもまだ赤字であるようだ。同メディアは、クラブ全体の収益では3300万ポンドの損失を計上しているとも伝えた。INEOSのジム・ラトクリフ氏が共同オーナーに就任して以来、財政の健全化に努めてきたマンU。チケット代を値上げしたり、チームの体制を見直し