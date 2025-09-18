俳優の小泉孝太郎が１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。女性陣に“口撃”を受け、たじたじになる場面があった。この日は「秋の夜長に胸キュントークで盛り上がれ！ロマンチックが止まらない２時間ＳＰ！」として放送。ＭＣの上田晋也に「どっちですか、ロマンチスト派？」と尋ねられた小泉は「ロマンチックな部分はある」とした上で「きょうみなさんと話せば、『思い切りドライだろ？