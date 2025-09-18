森永乳業は、「PARM(パルム) バニラバー(6本入り)」を9月29日(月)より全国の量販店、一般小売店、コンビニエンスストアにて期間限定発売する。希望小売価格は610円(税別)。〈濃厚なバニラアイスをホワイトチョコでコーティングした本格的な味わい〉「PARM(パルム)」は、“大人が満足できるシンプルでちょっと贅沢なチョコバーアイス”をコンセプトに開発され、2005年に発売された。発売20周年を記念し、ブランド誕生当初に販売され