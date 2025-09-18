AKB48の元メンバーでタレントの篠崎彩奈（29）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNSで拡散されている情報についてつづった。篠崎は「現在SNS上で、私に関する根拠のない虚偽の投稿が拡散されています」と明かし、「相手の方とはお会いしたこともなく、全くの虚偽情報です」とつづった。「このような虚偽の情報は、私自身の活動にも支障をきたすため、悪質な投稿については記録を保存のうえ専門家と相談し、必要に応じ