天皇皇后両陛下が国連大学50周年の記念式典に出席し、陛下が英語であいさつされました。きょう午後2時前、スーツに黄色いネクタイ姿の陛下とダークイエローのセットアップの皇后さまは、東京・渋谷区の国際連合大学本部に到着し、出迎えた関係者らとにこやかに挨拶を交わされました。国際連合大学は、政策提言を行うシンクタンクの機能もあわせ持つ大学院で、今年で創立50年を迎えます。両陛下はその記念式典に出席し、陛下は参加