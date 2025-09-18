◇男子プロゴルフシニアツアー日本シニアオープン第１日（１８日、神奈川・相模原ＧＣ＝６９９７ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、大会初出場となったプロ野球・巨人前監督の原辰徳氏は２バーディー、１０ボギー、１ダブルボギーの１０オーバー８２で回り、ホールアウト時点で１２２位となった。巨人のタオルやユニホームを掲げるファンなど、数百人のギャラリーを魅了した。ボギーを３つたたいた後の６番パー４