オンラインでインタビューに答えるラグビー元日本代表FBの五郎丸歩さんラグビーの2015年ワールドカップ（W杯）イングランド大会で日本代表が南アフリカから金星を挙げて19日で10年。中心選手で脚光を浴びた元日本代表FBの五郎丸歩さん（39）がインタビューに応じ「日本開催の19年W杯を控え『憧れの存在になろう』と始まったチーム。ラグビー選手や日本代表の地位が上がった瞬間だった」と歴史的勝利の意義を語った。試合は終了