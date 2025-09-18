NPB（日本野球機構）は18日の公示を発表。ヤクルトは奥川恭伸投手を登録抹消し、清水昇投手、高橋奎二投手を1軍登録しました。登録抹消となった奥川恭伸投手は今季17試合に先発し、4勝8敗、防御率4.19をマーク。前日の巨人戦にも先発し、5回に巨人の4番・岡本和真選手に投じたストレートがヘルメットのつば付近に直撃。危険球で退場となっていました。一方、昇格した高橋奎二投手は7月5日の中日戦で5回に下半身を押さえるような仕