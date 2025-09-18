ドジャースのブレーク・スネル投手（３２）がマウンドに来たデーブ・ロバーツ監督（５３）をワンフレーズで追い返した。１７日（日本時間１８日）のフィリーズ戦で先発した左腕スネルは３点リードの７回二死まで２安打１１奪三振と好投した。だが２者連続四球を出し球数が１０７球となったところでロバーツ監督がマウンドに向かった。すでに２番手ベシアがブルペンからマウンドに向かっていた。そこで２度のサイ・ヤング賞を