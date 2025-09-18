岐阜県大垣市の学習塾のトイレに小型カメラを設置し、10代の生徒を盗撮したとして、塾の経営者の47歳の男が逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、大垣市の学習塾経営、櫻井勝容疑者(47)です。 警察によりますと、櫻井容疑者は8月、学習塾の個室トイレに小型カメラを設置し、塾に通う16歳未満の少女3人を盗撮した疑いがもたれています。 調べに対し、櫻井容疑者は容疑を認めています