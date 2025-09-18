東京ディズニーリゾートは18日、今冬の新グッズを発表。10月16日から販売する。【画像】2025年冬、ディズニーリゾート新グッズ（アイテム一覧）冬のおしゃれが楽しめる“ふわふわ”グッズが続々。華やかなレオパード柄も、やさしいナチュラルカラーも、ふわっとやわらかい素材でファッションにアクセントとぬくもりをプラスする。販売店舗は、東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「タワー・