１８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４４．６９ポイント（１．１５％）安の３８３１．６６ポイントと３日ぶりに反落した。中国経済の鈍化懸念が重しとなる流れ。中国国家統計局が１７日公表した８月の若年失業率（１６〜２４歳）は、学生を統計の調査対象から外した２０２３年１２月以降で最悪の１８．９％を記録した。これまでに発表された経済統計では、８月の小売売上高や鉱工業生産が市場予想を