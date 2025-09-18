JRAは18日、「愛子内親王殿下のJRA馬事公苑へのお成り」を発表した。「愛子内親王殿下は来たる9月23日（祝・火）午後、第50回愛馬の日にご臨席になるため、JRA馬事公苑へお成りになることとなりました」としている。▽馬事公苑馬事の普及、馬術の振興、騎手の養成などを行う施設として1940年9月に開苑。東京都世田谷区にあり「馬のいる公園」として市民に親しまれている。