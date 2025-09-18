渡辺明九段日本将棋連盟は18日、永世竜王・棋王の資格を持つ渡辺明九段（41）が前十字靱帯損傷の術後障害のため、17日から来年3月31日まで休場すると発表した。10月12日に名古屋市で藤井聡太七冠（23）と対戦予定のJTプロ公式戦準決勝は不戦敗となる。これにより、藤井七冠のJT杯決勝進出が決まった。渡辺九段は昨年、運動中に左膝の靱帯を損傷。その後に手術を行ったが、状態が思わしくなく、今年4月10日から6月30日まで休場