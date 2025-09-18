羽田空港に駐機する日航機＝2020年10月運航現場で相次ぐ飲酒問題を受け、日航が全パイロットを対象に、アルコール絡みの不祥事を起こさないとの誓約書を提出するよう求めたことが18日、関係者への取材で分かった。これまで問題が起こるたび飲酒に関するルールを厳格化してきたが、改善されない事態を深刻に受け止めてもらう狙いだ。ただ、誓約に反した場合の処置などは明記されず、社内には実効性を疑問視する声もあるという。