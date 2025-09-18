茨城県つくば市で、「2階建物の1階部分が崩れて倒壊している」と通報があり、消防などが状況を確認しています。警察などによりますと、18日午後3時前、茨城県つくば市花室で「2階建物の1階部分が崩れて倒壊している」と近隣住民から通報がありました。消防が出動中ですが、ケガ人がいるかはわかっていません。つくば市では、午後2時54分に最大瞬間風速18.7メートルの北西の風を観測しています。活発な雷雲が発生していて、大気の状