時を超えて女性たちを魅了し続けるゲランの名香〈シャリマー〉。1925年の誕生から100年を迎える2025年、メゾンはその節目を記念し、新作フレグランス〈シャリマー レソンス〉を発表しました。愛と革新の物語が息づく新たな香りは、ヴァニラを讃えた濃密なオーデパルファン。さらに特別なボトルや限定ピースも登場し、まさに伝説を現代に蘇らせるコレクションとなっています。 伝説の香りが100年を迎える