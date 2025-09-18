ASOBI SYSTEMに所属するアーティストたちが出演する『あそばにゃそんそん』（ABCテレビ／毎週土曜深夜0時）第18回が9月13日に放送され、これまでの放送回を振り返った未公開映像が大放出された。【写真】サモエドが櫻井優衣を取り合うハプニングも！■CANDY TUNE＆CUTIE STREETの夢を初公開『あそばにゃそんそん』は、アイドルプロジェクト“KAWAII LAB．”が所属するASOBISYSTEMと「ABCテレビ」がタッグを組んだASOBIゴコロ満