ソフトバンクは18日、伊藤優輔投手（28）を出場選手登録した。今季加入した伊藤は2試合に登板し、防御率0・00。ウエスタン・リーグでは27試合に登板し、3勝6敗、防御率3・70の成績。代わって上茶谷大河投手（29）を出場選手登録抹消した。再登録は28日以降。