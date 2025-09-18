県内で新型コロナの感染が広がっています。県は独自の医療ひっ迫警報を県内全域に発表しました。 県によりますと、８日から１週間の定点当たりの患者数が尾道市や三原市などの東部で１３．５６人となり、警報を発表する基準値の１３人を上回ったということです。 この週の患者の多くは０歳から１９歳で、夏休みが明け保育施設や学校などでの感染が増えているとみられています。 県内では６月ごろから喉の痛みが強いと言われる変