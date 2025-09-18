兵庫県の斎藤元彦知事は、プロ野球セ・リーグで優勝した阪神タイガースの優勝パレードの実施について、兵庫県としては見送ることを表明しました。警備費用の高騰などを踏まえて検討した結果だということです。９月１８日、兵庫県の９月定例議会が開会しました。斎藤知事は冒頭、史上最速でセ・リーグ優勝を果たしたプロ野球の阪神タイガースに「震災３０年の節目の年に、地域から愛される阪神タイガースが、県民の皆様に元気