東京・中央区で警視庁久松警察署員らが手作りの「折り鶴」を配り、交通安全を呼びかけました。18日、中央区日本橋人形町の交差点では、警視庁久松署の警察官や地域の「母の会」が、水天宮で交通安全を祈願した手作りの「折り鶴」500羽をドライバーや歩行者に配り、事故防止を呼びかけました。この活動は、1976年に中央区日本橋で当時6歳の女の子がトラックにひかれて亡くなった交通事故をきっかけに始められたもので、ことしで50年