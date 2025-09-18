17日の試合でベンチ外だった阪神・佐藤輝明内野手（26）が、18日、マツダスタジアムの室内練習場で行われた試合前練習で、軽めのランニングやティー打撃などを行った。17日の試合後は藤川監督が佐藤輝に関し、「体調調整だけで休ませることはない」と積極的休養を否定。コンディション面が理由と見られていた。18日の練習後、佐藤輝は「やれることをやります」と話すにとどめた。