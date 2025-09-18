競泳女子１００メートル平泳ぎ日本記録保持者で、東京、パリ五輪代表の青木玲緒樹（３０）＝ミズノ＝が１８日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を発表した。青木は「このたび国民スポーツ大会を最後に競技生活から引退することを決めました。３歳で水泳を始めてから２７年間。まさか３０歳まで現役を続けるとは、自分でも想像していませんでした」と綴り、周囲への感謝をつづった。そして、恩師である平井伯昌コーチに