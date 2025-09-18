爆笑問題の太田光が１６日、ＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ爆笑問題カーボーイ」で、元フジテレビの内田恭子アナの仰天発言を暴露。田中裕二も「あり得ない」とあ然とした。太田は「隔週で名古屋で会う」という内田恭子アナウンサーについて「天然だから何があっても通用しない」と内田アナの性格について言及。それを象徴する話題として、石井亮次アナと太田と内田で話をしていたときに、「話の流れで逸見さんの話になった。石井君も