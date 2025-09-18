テレビ朝日系列の名古屋テレビ放送（メ〜テレ）の島津咲苗アナウンサー（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。退社を発表した。「『ご報告』結婚を機に名古屋を離れる決断をしました。来週木曜日にドデスカ!を卒業しその後メ〜テレを退社します」と発表した。続けて「あと1週間、信頼できる大好きな仲間と一緒に伝えられる喜びを感じながらスタジオに立とうと思います」と意気込みをつづった。この投稿にフォロワーからは「ド