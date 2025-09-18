パンクロックバンド「ＢＡＬＺＡＣ」のメンバー・真鍋貴行さんが死去した。１８日までにバンドの公式サイトで発表された。５１歳だった。「ＢＡＬＺＡＣから大切なお知らせがございます」と題し、「ＢＡＬＺＡＣドラマー真鍋貴行が２０２５年９月１１日永眠いたしました５１歳というあまりにも早い旅立ちでした」と報告。「ご家族の外出後に部屋で倒れている姿を自宅を訪ねたご友人により発見されましたその後到着し