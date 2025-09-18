順調な滑り出しだ。大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）、大関経験者の十両朝乃山（３１＝高砂）が十両紫雷（３３＝木瀬）を寄り切って４勝目（１敗）。取組後は「左四つになった時も、いろいろ対処できた」と納得の表情を見せた。昨年の名古屋場所で左ひざ前十字靭帯を断裂。手術と長期休場により、番付を幕内から三段目まで落とした。今場所から関取復帰を果たし、序盤の５日間を４勝１敗で終えた。「まだ５日