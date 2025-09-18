９月２０日の中山４Ｒ（芝１２００メートル）に出走予定のラヴノー（牝２歳、美浦・林徹厩舎、父モーリス）は、母がアルゼンチンＧ１・エストレージャス大賞スプリントの勝ち馬。１０、１５日の美浦・Ｗコースではともに経験馬を追走先着。１５日は余力たっぷりにラスト１ハロン１１秒０をマークと好仕上がりを見せる。１０日に手綱を執った津村明秀騎手は「操縦性がいいし気性が真面目。追い切りは最後までいい動きでした」と