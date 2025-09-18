◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）午前セッションが行われなかったこの日、世界陸上恒例の報道各社で対抗するメディアレースの８００メートルが行われ、世界各国から約２００人が参加した。男子８００メートル元日本記録（１分４６秒１６）で、２０１１年の世界陸上、２０１２年のロンドン五輪にも出場している横田真人さん（３７）が１分５５秒６８で貫禄の優勝。今大会で日本人初の「金メダル」を獲得した。ジョギン