料理家・長谷川あかりさん直伝の『豚しゃぶと野菜のおひたし』は、酒と塩のシンプルな味つけにしょうががふわり。だしいらずなのに驚くほど奥深く、自然と笑みがこぼれます。 オリーブオイルととろろ昆布がコクを添えて、しみじみと感動するおいしさです！『豚しゃぶと野菜のおひたし』のレシピ材料（2人分）豚ロース肉（しゃぶしゃぶ用）……100g さやいんげん……100g ミニトマト……6個 〈A〉 しょうがのすりおろし……小さじ