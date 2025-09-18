流木や貝殻などの自然の素材で作られたアート作品を展示する「ながしま造形美術展」が来月11日から開かれます。関係者がMBCを訪れ、PRしました。 「ながしま造形美術展」は、長島町の住民や団体が木材や貝殻など身近な素材を使ったアート作品を展示するイベントで、2年に1度、開かれています。 今回のテーマは「長島町20年の感動がここに。アートの祭典、開幕！」。およそ100点の作品が展示され、中には