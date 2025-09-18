お笑いコンビ・チョコレートプラネットが9月18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。松尾駿（43歳）がSNSについて「素人はやるな」などと発言し、大炎上していた件について謝罪した。チョコプラは18日、YouTubeチャンネルに「皆様へ」と題する動画を投稿。長田庄平、松尾駿が2人で登場し、長田が「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪し、2人で頭を下げた。そして長田が「事の経緯を説明させていただきます」と