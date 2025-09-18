トカラ列島近海で17日夜起きた地震で、諏訪之瀬島では震度5弱を観測しました。一夜明けて、島の学校では子どもたちが地震に備えています。 17日午後9時55分ごろ、トカラ列島近海で起きた地震で、震度5弱を十島村の諏訪之瀬島で観測しました。17日夜の震度5弱以降、十島村では震度4を1回、震度3を9回観測しています。 諏訪之瀬島には38世帯78人が暮らしていますが、村によりますと、けが人や被害の情報は入っていないということで