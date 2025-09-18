女子ゴルフ「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」が9月19日に開幕します。大会には、現役の大学生でありながらプロゴルファーデビューした愛知県高浜市出身・神谷桃歌選手が出場します。神谷桃歌選手は2023年、アマチュアながら出場した54回大会でベストアマに輝きました。プロゴルファーとしてルーキーイヤーの2025年は、レギュラーツアーに5試合出場して最高成績は1