気象台によりますと、西日本を南下中の前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでおり、 高知県では大気の状態が非常に不安定となっています。このため県内は、9月19日朝にかけて落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。