メインシナリオ・・・15日に年初来の高値を更新して一時8.049円まで上昇したあと伸び悩んでいるが、下値は堅く、直近の高値圏にとどまっている。15日の高値8.049円を上抜いて年初来の高値を再び更新すれば、昨年7月31日の高値8.196円を試す可能性がある。さらに上昇するようなら、昨年7月26日の高値8.451円が上値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の基準線の7.929円を下抜き、雲の上限の7.880円も割り込めば