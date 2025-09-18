県立安芸高校では、9月19日から始まる文化祭を前に高校生たちが伝統の仮装行列を行い、安芸市内を練り歩きました。18日午前9時すぎ、県立安芸高校ではアニメのキャラクターや恐竜など個性あふれる姿に扮した生徒たちが一堂に集まっていました。■男子生徒「はらぺこあおむしです。全身タイツだけ買ってあとはお母さんと妹に作ってもらった」■女子生徒「マントもおばあちゃんに縫ってもらった。明後日行われる一般公開の宣伝