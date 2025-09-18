メインシナリオ・・・前日に1.19台まで上昇した後は伸び悩みを見せている。17日に高値圏で上ヒゲの陰線で下げに転じた後、５日線を割り込んでおり、修正安局面になるとみられる。その場合の最初のポイントは、転換線の1.1791となる。ここを抜けて来ると、基準線の1.1747、9月11日の安値1.1662、9月3日の安値1.1608などを試すとみられる。 サブシナリオ・・・一方、上昇した場合は、9月17日の高値1.1919、2021年6月25日の高値1.1