BS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3・第4水曜後10・30）が17日に放送され、巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）がVTR出演。持ち前の“不思議ちゃん”キャラクター全開となり、スタジオで見ていた出演者たちをほっこりさせた。8月の放送で、番組MCを務めるお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）、大竹一樹（57）から7・8月度MSP（もっとも・さまぁ〜ずに刺さった・プレーヤー）に選