匿流などによるマネーロンダリングの規制のあり方を検討する有識者懇談会の初会合＝18日午後、警察庁匿名・流動型犯罪グループ（匿流）などによる詐欺の被害金がマネーロンダリング（資金洗浄）されているとして、警察庁は18日、規制のあり方を検討する有識者懇談会の初会合を開いた。来年の通常国会での、犯罪収益移転防止法の改正案提出を視野に、金融機関と警察が管理する「架空名義口座」を使う新たな捜査手法も議論する。