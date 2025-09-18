中国と韓国の外相が北京で会談し、習近平国家主席の訪韓や北朝鮮問題をめぐり協議しました。韓国の趙顕外相は17日、就任後初めて中国を訪問し、王毅外相とおよそ3時間にわたり会談しました。韓国メディアによりますと会談で趙外相は、来月韓国で開かれるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議・首脳会議への習主席の出席を求め、王外相は「APECを契機に関係を発展させていくことは中国にとっても重要」と話し、連携強化に前向きな姿勢を