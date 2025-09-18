日経平均株価 始値44910.50 高値45508.67 安値44815.40 大引け45303.43(前日比 +513.05 、 +1.15％ ) 売買高17億4799万株 (東証プライム概算) 売買代金4兆8546億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅反発、終値は最高値更新 ２．FOMC通過の安心感広がり一時700円超高 ３．時間外で米株価