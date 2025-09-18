国立病院機構は、10人の部下や同僚に大声で威圧的な発言やパワーハラスメントにあたる行為をしたとして、長崎川棚医療センターの薬剤師の男性を停職15日の懲戒処分としました。 18日付けで停職15日の懲戒処分となったのは、国立病院機構長崎川棚医療センターの50代の薬剤師の男性です。 国立病院機構によりますと薬剤師は、長崎川棚医療センターで 2022年11月から去年8月にかけて、同じ部署